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Столтенберг обговорив із керівництвом Фінляндії та Швеції ситуацію навколо України: "Закликаємо Росію до деескалації"

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Столтенберг обговорив із керівництвом Фінляндії та Швеції ситуацію навколо України: "Закликаємо Росію до деескалації"
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив із президентом Фінляндії Саулі Нііністе та прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон нарощення російських сил в Україні та навколо неї.

Про це Столтенберг повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Поговорив із президентом Нііністе про безпекову ситуацію в Європі та нарощення російських сил в Україні та навколо неї. Ми закликаємо Росію до деескалації", - йдеться в повідомленні.

Також з главою шведського уряду Магдаленою Андерссон Столтенберг обговорив нарощування російської армії в Україні та навколо неї та європейську безпеку. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Гарантії безпеки" від Кремля суперечать порядку у Європі, - президент Фінляндії Нііністе

Столтенберг обговорив із керівництвом Фінляндії та Швеції ситуацію навколо України: Закликаємо Росію до деескалації 01
Столтенберг обговорив із керівництвом Фінляндії та Швеції ситуацію навколо України: Закликаємо Росію до деескалації 02

Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • M M 99e94582
    Столтенберг, тебе больше всех надо? Езжай на лыжах покатайся, отдохни. Бери пример с бубочки.
  • Ksenia VB
    Олекса Моцно Лютий

    https://twitter.com/tendertorg21/status/1479209514314444803 13 год



    Народи навчилися скидати тиранів, деспотів, узурпаторів.Але вперше в світовій історії, народу прийдеться скидати клоуна.
    Унікальний випадок, бо клоунів народи не обирали, то вперше
  • olele
    інфа вимагає перехресної перевірки

    Нам пишут: В Киеве легавые из СБУ пришли к оппозиционерам Казахстана и начали угрожать депортацией. В Киеве они находились в статусе подачи на беженство. https://t.me/kazfreee/305


    Также прикрепляем доказательства: https://www.facebook.com/lyudmyla.kozlovska/posts/10220836385801899
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