Столтенберг обговорив із керівництвом Фінляндії та Швеції ситуацію навколо України: "Закликаємо Росію до деескалації"
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив із президентом Фінляндії Саулі Нііністе та прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон нарощення російських сил в Україні та навколо неї.
Про це Столтенберг повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Поговорив із президентом Нііністе про безпекову ситуацію в Європі та нарощення російських сил в Україні та навколо неї. Ми закликаємо Росію до деескалації", - йдеться в повідомленні.
Також з главою шведського уряду Магдаленою Андерссон Столтенберг обговорив нарощування російської армії в Україні та навколо неї та європейську безпеку.