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До загонів тероборони насамперед залучатимуть громадян з досвідом військової служби, - Міноборони

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До загонів тероборони насамперед залучатимуть громадян з досвідом військової служби, - Міноборони
До територіальної оборони у першу чергу набиратимуть громадян з досвідом військової служби, проте є винятки.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.

"Основу добровольчих формувань територіальних громад становитимуть громадяни України, які пройшли військову службу у Збройних Силах України, службу в інших військових формуваннях та правоохоронних органах. Утім, до добровольчих загонів братимуть не тільки тих, хто служив у війську. Про це йдеться у статті 9 Закону України "Про основи національного спротиву", - йдеться у повідомленні.

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"Громадян України, які не проходили службу у ЗС України, військових формуваннях та правоохоронних органах, серед інших прийматимуть до добровольчих формувань територіальних громад. Вони зараховуються до складу після складення Присяги добровольця територіальної оборони. Крім цього, для зарахування необхідно пройти медичний, професійний та психологічний відбір і підписати контракт добровольця територіальної оборони", - додали в Міноборони.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Valter Valter
    И много таких в Украине? И то из того что я видел, 90% прошедших армию не умеют стрелять. Вы бы вместо книг и *зельоных тарифов* строили полигоны где каждый мог придти и попрактиковаться в стрельбе в том числе и из новых образцов оружия а не как нас учили 99% времени на военке ето сбор-разбор автомата АК и уставу. К тому же нужны законы о оружии и прав на самозащиту себя и частной собственности. Никто не будет так яро охранять государство как те кто будет чуствовать себя хозяином недвижимости.
  • Oleksiy Burkovskyy f4da03d1
    Я так понимаю, что трассу Киев - Буковель отремонтировали в срочном порядке потому, что после начала военных действий штаб армии переедет на горнолыжный курорт. Там спокойнее.
  • Hunter Dayton
    ШАНОВНІ ДОПИСУВАЧІ СЬОДНІШНІЙ АДМІНІСТРАТОР НА ЦЕНЗОР.ДА ВИЯВИВСЯ ПАЛКИМ ПОЦІНОВУВАЧЕМ ЗЕЛЕНСЬКОГО І НЕ ВИТРИМАВ.
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