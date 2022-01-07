До загонів тероборони насамперед залучатимуть громадян з досвідом військової служби, - Міноборони
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.
"Основу добровольчих формувань територіальних громад становитимуть громадяни України, які пройшли військову службу у Збройних Силах України, службу в інших військових формуваннях та правоохоронних органах. Утім, до добровольчих загонів братимуть не тільки тих, хто служив у війську. Про це йдеться у статті 9 Закону України "Про основи національного спротиву", - йдеться у повідомленні.
"Громадян України, які не проходили службу у ЗС України, військових формуваннях та правоохоронних органах, серед інших прийматимуть до добровольчих формувань територіальних громад. Вони зараховуються до складу після складення Присяги добровольця територіальної оборони. Крім цього, для зарахування необхідно пройти медичний, професійний та психологічний відбір і підписати контракт добровольця територіальної оборони", - додали в Міноборони.