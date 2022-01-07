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Таджикистан та Киргизстан дозволили відправити військових до Казахстану

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Таджикистан та Киргизстан дозволили відправити військових до Казахстану
Парламенти Таджикистану та Киргизстану дозволили відправити військових до Казахстану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Депутати обох палат парламенту Таджикистану дали згоду на використання таджицьких військових за кордоном для виконання міжнародних зобов'язань республіки.

Киргизстан направить своїх військовослужбовців до Казахстану у складі миротворчих сил ОДКБ, повідомив журналістам депутат киргизького парламенту Нуржигіт Кадирбеков.

За його словами, таке рішення було ухвалено на засіданні 7 січня. На день раніше парламент країни не набрав кворуму, необхідного для розгляду цього питання. Відправлення до Казахстану миротворців у п'ятницю підтримали 69 із 90 депутатів, зазначив Кадирбеков.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Повторю, бо дуже доречно.
    Передайте знайомим ватанам-совкодрочерам та зебобам.

    Рафаль-бей
    @iamvalerii

    Шо ви наскакалі на свойом Майданє? - питають довбо...би.

    Перекажіть довбо..бам, як зустрінете, шо ми "наскакалі" то, шо наших військових не відправляють кудись на край землі придушувати повстання казахів й силою встановлювати на їхній землі волю москви.

  • Салаутдин
    Для Точикистона и Кыргыз ошибочка на века получиться может..
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    прогнули Кацапи типів,щоб весь світ думав що ОДКБ наводить порядок а не те що це окупація Кацапами Казахстану
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