Таджикистан та Киргизстан дозволили відправити військових до Казахстану

Парламенти Таджикистану та Киргизстану дозволили відправити військових до Казахстану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Депутати обох палат парламенту Таджикистану дали згоду на використання таджицьких військових за кордоном для виконання міжнародних зобов'язань республіки.

Киргизстан направить своїх військовослужбовців до Казахстану у складі миротворчих сил ОДКБ, повідомив журналістам депутат киргизького парламенту Нуржигіт Кадирбеков.

За його словами, таке рішення було ухвалено на засіданні 7 січня. На день раніше парламент країни не набрав кворуму, необхідного для розгляду цього питання. Відправлення до Казахстану миротворців у п'ятницю підтримали 69 із 90 депутатів, зазначив Кадирбеков.

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