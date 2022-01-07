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ДТЕК Ахметова у грудні імпортував 350 тис. тонн американського вугілля

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ДТЕК Ахметова у грудні імпортував 350 тис. тонн американського вугілля
В грудні компанія "ДТЕК Енерго" бізнесмена Ріната Ахметова поставила в Україну морем 350 тис. тонн вугілля з США і Колумбії. Це максимальний місячний обсяг імпорту за весь період поставки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії, передає Цензор.НЕТ.

"Завершили розвантаження двох останніх "Панамаксів". Вугілля з п'ятого судна було повністю відвантажено в порту "Чорноморськ" ще 1 січня. Шосте судно розвантажили в порту ТІС 3 січня. Наразі американське та колумбійське вугілля або вже на ТЕС, або прямує туди залізницею", - йдеться у повідомленні компанії на сторінці в Facebook.

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Також ДТЕК повідомив, що готується зустрічати три нових партії вугілля вже в січні. Паливо з 7-9-го "Панамаксів" також поповнить склади ТЕС компанії.

Нагадаємо, за даними Міністерства енергетики запаси вугілля на ТЕС ДТЕК за останній тиждень зросли на 4,5% - до 336 тис. тонн. Загалом запаси вугілля на українських ТЕС, станом на 4 січня перевищили 500 тис. тонн.

Як повідомлялося, за 11 місяців 2021 року шахти ДТЕК збільшили видобуток вугілля до 15,2 млн тонн.

Автор: Степан Гутник

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Це поки зелетелепень купує вугілля в раіські.
  • Vlad Ivory
    Тут цікавий інший ракурс. Олігарх Ахметов через планове контрактування і імпорт вугілля забезпечує країні енергетичну спроможність і незалежність від москви, тобто безпеку. А борець з олігархом Зеленський руйнує цю спроможність, покладається на москву, замість посилення диверсифікації.
    І на останок москва, замість підтримки своїх потенційних агентів впливу через надання їм ресурсів і можливостей, а через те аргументів для співпраці, руйнує їх енергетичну політику, яка могла б призвести до збільшення залежності Києва.
  • Зэлэный_Змий
    Интересно получается. Ахметов импортирует американский уголь и у него жопы с ним нет. А Зебил не импортирует и по всей стране риск веерных отключений и закупка ЭЭ в Белоруссии. Как так получается? Опять Порох Зеле подсыпает кокс и подливает водяру?
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