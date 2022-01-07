За добу в Києві від коронавірусу померла 21 особа, виявили 904 нові випадки, - Кличко

У Києві виявили за минулу добу 904 хворих на коронавірус. 21 людина померла.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"904 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. 21 людина померла. Усього, за період пандемії, у Києві 8277 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 337 506", - йдеться в повідомленні.

Захворіли минулої доби: 529 жінок віком від 18 до 86 років та 333 чоловіки віком від 18 до 92 року. А також 20 дівчаток від 1 до 17 років і 22 хлопчики від 3 місяців до 17 років.

Серед тих, хто померли: 12 жінок від 59 до 85 років і 9 чоловіків від 41 до 83 років.

До лікарень столиці госпіталізували 89 хворих на коронавірус та 48 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 755 людей. Загалом коронавірус подолали 317 639 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 137, у Деснянському - 135 та в Дарницькому районі - 116 випадків", - зазначив Віталій Кличко.

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