Новини

Очікуємо не лише ухвалення законів, а й їхню успішну імплементацію, - G7

3 55939
Очікуємо не лише ухвалення законів, а й їхню успішну імплементацію, - G7
Група послів країн G7 очікує, що у 2022 році в Україні будуть не лише ухвалювати ключові закони, а й успішно їх імплементувати.

Про це посли G7 повідомили у Twitter, ініформує Цензор.НЕТ.

"Якими будуть пріоритети роботи Групи Послів G7 у 2022 році? Група продовжить підтримувати незалежні інституції, стрімке зниження рівня корупції та більш процвітаючу й стійку економіку України. 

Це означає не тільки ухвалення ключових законодавчих актів, а й їхню успішну імплементацію і, таким чином, досягнення відчутних результатів для всіх українців", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Глава МЗС ФРН Бербок про пріоритети під час головування у G7: Лише разом ми можемо вирішувати глобальні проблеми

Очікуємо не лише ухвалення законів, а й їхню успішну імплементацію, - G7 01

Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Rhodesian
    Уважаемые послы, Вовочка, в силу искреннего идиотизма, намеков не понимает, - ему нужно так, - "Слышь, карапет гундявый, чтобы САП был через неделю, а через две чтобы не было ОАСК!" Только так. И не благодарите!
  • Алексей Вовченко f033f386
    Надо добавить : А если не сделаешь ,то все твои счета с украденными деньгами станут в свободном доступе.
  • Diogen Gdl
    Жопа... Наши за 8 лет войны только портфели делить могут.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини