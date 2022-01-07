Очікуємо не лише ухвалення законів, а й їхню успішну імплементацію, - G7

Група послів країн G7 очікує, що у 2022 році в Україні будуть не лише ухвалювати ключові закони, а й успішно їх імплементувати.

Автор: Богдан Русінко