Ультиматум Росії під загрозою зброї не може бути основою для переговорів, - президент Естонії Каріс
"Ультиматум під загрозою зброї не може бути підставою для переговорів. Однак ми повинні рухатися вперед у діалозі, і разом з союзниками НАТО Естонія зробить це наступного тижня в Раді Росія-НАТО, в ОБСЄ та в усіх інших форматах, де ми можемо і повинні говорити про європейську безпеку. Для повної ясності: шантаж у вигляді російського ультиматуму у стилі "ви маєте виконати всі наші вимоги, або..." не може бути основою переговорів", - сказав Каріс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Він також дав зрозуміти, що НАТО не погодиться на вимоги Росії.
"Мене більше турбувало б питання, що станеться, якщо НАТО ухвалить вимоги Росії. Але оскільки таке питання не виникає, то, принаймні, у цьому я не бачу причин для занепокоєння. НАТО протягом 73 років успішно пережив одну холодну війну та переживе другу чи третю холодну війну, залишаючись гарантом свободи та незалежності своїх членів", - сказав Каріс.
Естонський президент також заявив, що підтримує надання військової допомоги Україні протитанковими комплексами "Джавелін".
"Поблизу України зосереджені значні військові сили, йдуть постійні спроби підірвати Україну зсередини, а риторика Москви в останні місяці вказує на те, що ситуація є дуже серйозною… Говорячи так, я не називаю ситуацію настільки неминучою, що ми не могли б її змінити. Ми можемо, звісно. Разом з союзниками ми зараз і робимо це, роз'яснюючи керівництву Росії, якими будуть наслідки нового нападу на Україну", - додав він.
Як відомо, нові переговори між США і Росією, на яких обговорять Україну, плануються 10 січня. 12 січня очікується зустріч між представниками НАТО й РФ, 13 січня - засідання Постійної ради ОБСЄ.