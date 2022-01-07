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Найближчими днями буде ще одна розмова з Путіним, - Макрон

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Найближчими днями буде ще одна розмова з Путіним, - Макрон
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що має намір найближчими днями провести телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Макрон заявив під час пресконференції в Парижі.

"Ми продовжуємо діалог із Росією. У мене останніми тижнями було дві ґрунтовні телефонні розмови із президентом Путіним. І найближчими днями буде ще одна розмова", - сказав президент Франції.

Нагадаємо, 21 грудня Макрон обговорив з Путіним ситуацію на Донбасі.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Eight Wonder 56eae116
    Мы уже все давно поняли, что Еуропа только может говорить, а толку ведь от этого - 0.0
  • Vpm Vpm
    Що не домовились про ціну за яку продати Україну!? Торгуєтесь?
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