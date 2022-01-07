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Виконання вимог Росії знищить безпекову стратегію Швеції, - головний військовий командувач

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Виконання вимог Росії знищить безпекову стратегію Швеції, - головний військовий командувач
Згода НАТО на виконання вимог РФ, в тому числі по обмеженню своєї діяльності у Європі, повністю підірве безпекову стратегію Швеції.

Про це заявив головний військовий командувач Швеції Мікаель Байден, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Пропозиції щодо нового порядку безпеки зруйнують основи нашої структури політики безпеки", - сказав він.

"Ми прагнемо стати сильнішою оборонною силою в усіх категоріях та розвивати спільну оборону. Але це залежить від розвиненого міжнародного співробітництва",- додає генерал.

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Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде заявила, що Стокгольм рішуче відкидає вимогу Росії про те, щоб НАТО не приймала нових членів.

"Ми зі шведського боку категорично відкидаємо всі переговори щодо суті європейського безпекового порядку. У нас має бути світовий порядок, заснований на правилах, де у нас є міжнародне право, і кожна країна має право робити свій власний вибір щодо безпекової політики", - сказала Лінде.

Як відомо, нові переговори між США і Росією, на яких обговорять Україну, плануються 10 січня. 12 січня очікується зустріч між представниками НАТО й РФ, 13 січня - засідання Постійної ради ОБСЄ.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • NonCFist
    _С 2008 Запад сидел себе на жопе, будучи уверен что его не касается нападение рашистов на Грузию. В 2010 рашисты, окрылённые отсутствием адекватной реакции Запада, нападают на Польшу (= на ЕС и НАТО!), и убивают высшее политическое и военное командование, включая президента! Запад сделал вид, что ничего этого не произошло. Ну что ж... В 2014 рашисты нападают на Украину - Запад бездействует и отделывается символическими санкциями вкупе с формальной болтовнёй. 2021 - рашисты выдвигают США и НАТО ультиматум де-факто о самороспуске -и тут те, кто были уверены будто всё перечисленное их не касается, вдруг ощутили что этот колокол звонит и по ним...
    _Да уж, в доме пожар, но до некоторых отчего-то это доходит только тогда, когда горит уже прямо под ногами! ******* безответственные и близорукие олигофрены!
  • Ksenia VB
    Хіба не видно, що роіська агресор ?
    Вже і фіни про НАТО думають.
  • Dmitry Sviridon
    Украине нужно строить оборону пока не в НАТО по военной стандарту Швейцарии - это вооружить всех граждан Украины! И вообще нужно копировать многое у Швейцарии - это и прямую демократию Украине необходимо тоже под копирку принять, как в Швейцарии. Чтобы сделать власть народа. Чтобы перейти в другую политическую систему из олигархической системы в прямую демократию. То бишь от власти меньшинства к власти большинства. Только олигархи не хотят отдавать народу власть и хотят жадно обогащаться. Нужно это выбивать и забрать народу власть! Потому что они довели большинство уже до полной нищеты, а должно быть так, чтобы большинство распределяло ресурсы среди большинства и подымались социальные стандарты, как в Швейцарии.
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