Війська проросійської ОДКБ взяли під контроль аеропорт в Алмати, - Міноборони РФ
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Війська проросійської ОДКБ разом із правоохоронними органами Казахстану взяли під контроль аеропорт в Алмати.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це зявив офіційний представник Міноборони Росії генерал-майор Ігор Конашенков.
"Наразі спільно з правоохоронними органами Республіки Казахстан взято під повний контроль аеропорт Алмати", - сказав Конашенков.
Також він повідомив, що війська ОДКБ разом із правоохоронцями підтримують правопорядок у Казахстані.
За його словами, зараз під охорону взято генеральне консульство Російської Федерації, розташоване в Алмати, та інші важливі об'єкти.