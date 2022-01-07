Війська проросійської ОДКБ взяли під контроль аеропорт в Алмати, - Міноборони РФ

Війська проросійської ОДКБ разом із правоохоронними органами Казахстану взяли під контроль аеропорт в Алмати.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це зявив офіційний представник Міноборони Росії генерал-майор Ігор Конашенков.

"Наразі спільно з правоохоронними органами Республіки Казахстан взято під повний контроль аеропорт Алмати", - сказав Конашенков.

Також він повідомив, що війська ОДКБ разом із правоохоронцями підтримують правопорядок у Казахстані.

За його словами, зараз під охорону взято генеральне консульство Російської Федерації, розташоване в Алмати, та інші важливі об'єкти.

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