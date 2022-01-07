Назарбаєв із сім'єю залишив Казахстан, - ЗМІ

Експрезидент Казахстану Нурсултан Назарбаєв та його дочки зі своїми сім'ями залишили Казахстан.

Про це повідомляє Orda.kz із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

"Є інформація, що перший президент та його дочки зі своїми сім'ями залишили Казахстан. У країні залишається лише старший брат Болат Назарбаєв", - йдеться в повідомленні.

Видання звернуло увагу, що з початку політичної кризи в Казахстані ні офіційна влада, ні державні телеканали і ЗМІ не згадують імені Нурсултана Назарбаєва та членів його сім'ї.

Нагадаємо, 5 січня перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв пішов з посади голови Ради безпеки Казахстану. Цей орган очолив нинішній президент країни Касим-Жомарт Токаєв. Назарбаєв очолив Раду безпеки у 2019 році, залишивши пост президента.

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