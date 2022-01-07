Франція не виключає зупинку "Північного потоку-2" в разі прямого вторгнення РФ до України

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що будь-яке подальше військове вторгнення Росії в Україну призведе до "серйозних стратегічних наслідків".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За його словами, одним з варіантів таких наслідків є перегляд питання "Північного потоку-2".

"Путін запропонував обговорити з НАТО начебто повернення до зон впливу з минулого... що означало б, що Росія відновить дух Ялти", - сказав він, маючи на увазі конференцію між союзними державами Другої світової війни в лютому 1945 року, яка дало Радянському Союзу контроль над східноєвропейськими сусідами.

Міністр сказав, що, незважаючи на запевнення Путіна про те, що він починає виводити війська з регіону, Париж ще не бачив цього.

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