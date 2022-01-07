Нова хвиля COVID-19 очікується наприкінці січня - на початку лютого, - Радуцький

Під час новорічних та різдвяних свят люди не дотримувались карантинних обмежень повноцінно.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, дуже багато людей зараз у відпустках, за межами країни. Було багато святкувань, коли люди, об‘єктивно, не дотримувались карантинних обмежень повноцінно.

"У зв’язку з цим очікуємо, що наприкінці січня - на початку лютого матимемо нову хвилю захворюваності, пов’язану з поширенням штаму "Омікрон". Він поширюється дуже швидко – фактично за один-два дні після контакту. Україна цього не уникне, як не уникають інші країни світу", - зазначив парламентар.

Радуцький наголосив, що єдине, що може запобігти страшним наслідкам цієї хвилі, – це вакцинація.

"Уже закінчуються свята і вже сьогодні (5 січня. - Ред.) ми бачимо, що зростає кількість вакцинованих. Сподіваюся, цей пік ми пройдемо легше, ніж попередні", - підсумував він.

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