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Путін намагається відсторонити ЄС від переговорів щодо України, - глава МЗС Франції Ле Дріан

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Путін намагається відсторонити ЄС від переговорів щодо України, - глава МЗС Франції Ле Дріан
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан вважає, що проводячи прямі переговори з США щодо України Росія намагається обійти Європейський Союз.

Про це він повідомив у коментарі французьким ЗМІ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Володимир Путін хоче обійти Європейський Союз... Він хоче послабити згуртованість ЄС, яка зміцнюється. Неможливо уявити безпеку ЄС без європейців", - сказав Жан-Ів Ле Дріан.

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Як відомо, нові переговори між США і Росією, на яких обговорять Україну, плануються 10 січня. 12 січня очікується зустріч між представниками НАТО й РФ, 13 січня - засідання Постійної ради ОБСЄ.

Автор: Степан Гутник

Топ коментарі

  • Хитрый_план
    особливо треба подякувати флагману об'єднаної Европи, які на восьмому році оборонної війни не дає нам можливості купити оборонну зброю.
  • Valter Valter
    А о чем собственно можно вообще вести переговоры? ***** требуте всю Украину. Вы ему что предлогаете? Пойти на половину? О крыме вообще даже разговор не заводят. Вон вам Беларусь и Казахстан в пример к чему приводит то куда Рашке дали всунуть свою морду.
  • Владимир Сливка
    ***** просто хочет ЕС вывести из игры и остаться из ЕС друзями необремененными никакими договорами и договоренностями.А всю конфронтацию свалить только на США.
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