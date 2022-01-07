Путін намагається відсторонити ЄС від переговорів щодо України, - глава МЗС Франції Ле Дріан

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан вважає, що проводячи прямі переговори з США щодо України Росія намагається обійти Європейський Союз.

Про це він повідомив у коментарі французьким ЗМІ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Володимир Путін хоче обійти Європейський Союз... Він хоче послабити згуртованість ЄС, яка зміцнюється. Неможливо уявити безпеку ЄС без європейців", - сказав Жан-Ів Ле Дріан.

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Як відомо, нові переговори між США і Росією, на яких обговорять Україну, плануються 10 січня. 12 січня очікується зустріч між представниками НАТО й РФ, 13 січня - засідання Постійної ради ОБСЄ.