У Києві перевіряють повідомлення про замінування десяти ТРЦ, - поліція

Столичні правоохоронці перевіряють повідомлення про замінування 10 торговельно-розважальних центрів.

Про це Укрінформу повідомили у відділі комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

"Знову надійшло на кол-центр СБУ близько 2 годин (тому повідомлення про те. — Ред.), що 10 торгових центрів (заміновано. — Ред.). На даний час перевіряються вони. Це вже друге повідомлення (за 7 січня щодо мінування об’єктів. — Ред.)", - поінформували у відомстві.

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Крім того, у Києві 7 січня правоохоронці перевірили інформацію про мінування Центрального залізничного вокзалу і ТЦ "Глобус". В обох випадках не було виявлено вибухонебезпечних предметів.

"Вокзал вже перевірили, було евакуйовано близько 650 осіб. А по ТРЦ на даний час інформації поки немає, їх ще перевіряють", - повідомили правоохоронці РБК-Україна.

В поліції не сказали, які саме ТРЦ замінували, але в соцмережах, зокрема, повідомляли про евакуацію з торгового центру "Район".