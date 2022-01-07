Україна візьме участь в засіданні військових керівників НАТО наступного тижня

Начальники генеральних штабів збройних сил країн НАТО 12-13 січня проведуть онлайн-зустріч за участі представників України й Грузії.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в інформації, що оприлюднена на сайті Північноатлантичного альянсу, передає Цензор.НЕТ.

"Найвищий військовий орган НАТО, Військовий комітет, проведе онлайн засідання 12-13 січня 2022 року в Брюсселі, Бельгія. Головуватиме на сесіях керівник Військового комітету, адмірал Роб Бауер", - йдеться у пресрелізі.

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Перший день буде, зокрема, присвячений військово-стратегічному мисленню з обговоренням Концепції ведення бойових дій НАТО, а також прогресу щодо Концепції стримування та оборони євроатлантичного простору.

13 січня начальники генеральних штабів збройних сил країн НАТО зустрінуться зі своїми грузинськими та українськими колегами для обговорення безпекової ситуації в їхніх країнах.