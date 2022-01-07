Для погромів у Казахстані використали колишніх в'язнів, - засновник Gulagu.net Осєчкін

Силовики спеціально звільнили з казахських тюрем в’язнів для організації погромів і мародерства та доручили їм атакувати правоохоронців.

Про це пише засновник проєкту Gulagu.net Володимир Осєчкін, інформує Цензор.НЕТ. Він посилається на джерело у ФСБ РФ.

"Щойно протест вийшов на домінуючий рівень щодо силовиків, було задіяно ув'язнених із казахських в'язниць, яких спеціально звільнили для злагодженої організації погромів та мародерства. Саме їм були доручені організації атак на силовиків (це справді мало місце бути – у максимально ідіотській для зовнішнього спостерігача формі)", - цитує Осєчкін, як він каже, слова свого джерела.

Осєчкін твердить, що його джерело у ФСБ повідомило: цих людей заздалегідь планували "утилізувати", не фіксуючи ці жертви. Свою "роботу", твердить джерело, колишні в’язні виконали.

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"Це дає необхідне обґрунтування для введення зовнішніх сил, це деморалізує звичайних протестувальників, це переводить політичний протест у зручну форму погромів, це показує силовикам, що проти них - звірина, це блокує соціальну емпатію казахів, що не визначилися, до процесу протестів. Саме тому найлютіше мародерство, криваві штурми відділків і нещадна стрілянина по протестувальникам були тільки в столиці, тоді як майже скрізь в інших містах все було інакше", - цитує Осєчкін джерело.

За його словами, джерело у ФСБ не виключає, що подібний сценарій можуть використати і в самій Росії.

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"Враховуючи, що до початку української кризи залишилося нічого, а у нас проблем більше, ніж рішень, варіант із такою активізацією "картриджів" (спеціально звільнених в’язнів. - Ред.) цілком може бути використаний десь у Росії. Одне маленьке "повстання злодіїв, що втекли" в локальному місті, з організацією за казахським сценарієм, якщо додати правильні картинки (включаючи згвалтування неповнолітніх) - народ сам до зон швабри зносити почне", - цитує він джерело.