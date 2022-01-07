Іран твердить, що почав виплачувати компенсації сім'ям загиблих в катастрофі літака МАУ

Влада Ірану заявила, що країна почала виплачувати компенсації сім'ям загиблих в катастрофі літака МАУ під Тегераном два роки тому.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Міністерство транспорту (Ірану. - Ред.) зробило грошові перекази певній кількості сімей загиблих", - заявили в іранському МЗС.

За словами віцепрезидента Управління цивільної авіації Ірану Араша Ходаї, сума у $150 тисяч перерахована деяким сім'ям загиблих, а для інших процес виплати компенсації вже розпочався.

Він додав, що при цьому цей платіж "не порушує їхнє (родичів загиблих. – Ред.) право на позов до суду".

Раніше Міжнародна група з координації та допомоги жертвам рейсу PS752 дійшла висновку про марність подальших спроб переконати Іран вступити в переговори про відшкодування збитків за збитий літак і вирішуватиме це питання відповідно до норм міжнародного права.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.

21 травня стало відомо, що Вищий суд Онтаріо дійшов висновку, що два ракетні удари по українському літаку невдовзі після зльоту з аеропорту столиці Ірану Тегерану 8 січня року 2020 "були навмисними".

21 листопада 2021 року в Ірані військовий суд почав розглядати справу щодо збиття літака МАУ.