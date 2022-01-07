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Денісова закликала МЗС забезпечити належний захист і підтримку громадян України в Казахстані

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Денісова закликала МЗС забезпечити належний захист і підтримку громадян України в Казахстані
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова закликала Міністерство закордонних справ України та Посольство України в Республіці Казахстан забезпечити належний захист та підтримку громадян України, які перебувають на території цієї країни.

Про це вона пише у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Висловлюю глибоке занепокоєння у зв'язку з масовими протестами в Казахстані, під час яких можуть постраждати громадяни України… У разі потреби, вжити вичерпних заходів, зокрема - за підтримки міжнародних партнерів, для забезпечення та відновлення прав громадян України на території Казахстану", - написала Денісова.

При цьому Денисова вважає, що сторони конфлікту повинні утриматися від подальшої ескалації протистояння для запобігання зростанню жертв серед мирного населення та сил правопорядку та не допускати порушення найважливішого права людини – права на життя. Вона зазначила, що за інформацією місцевих джерел, під час протестів убито 26 та поранено 18 протестувальників, втрати силовиків - 18 убитих, 748 поранених.

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Автор: Ольга Лузан

Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
    русня как раз на Украинцев в Казахстане и охотится между делом. Скоро их пропагандоны завоют про "Украинский след" в беспорядках в Казахстане, и предьявят схваченных карателями пару громадян Украины в качестве "доказательства".
  • Підлога Маккартні
    Пусть берут в руки оружие и помогают братскому народу Казахстана мочить русню, раз они там оказались. Тикать на родину - последнее дело!!!
  • Микола Бабич f1f90c47
    вот из них как раз путлеровцы и сделают иностранных агентов, причем независимо от того, имели они отношение к протестам или нет
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