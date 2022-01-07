Жириновський про Казахстан: Територія у них не своя, більшу частину Сталін передав як подарунок
Про це він сказав в інтерв'ю російському пропагандистському YouTube-каналу "Соловйов LIVE", інформує Цензор.НЕТ.
"Територія не своя у них. Більшість території - передана Сталіним просто як подарунок. Вони після становлення радянської влади з узбеками билися за Ташкент - чиєю столицею буде Ташкент. Сталін каже: нехай, узбекам давай віддамо Ташкент. А казахам давай віддамо... І віддали пів Сибіру південного, пів Уралу. І вони завжди жили в страху, що колись доведеться повертати", - вважає Жириновський.
Скандальний російський політик заявив, що скоро буде вже сто років, як влада Казахстану "керує територією, яка ніколи їм, казахам, не належала".
"Свого часу вони увійшли до складу Російської імперії на прохання на їхнє, бо їм постійно дошкуляли джунгари, сильніше плем'я, і практично їх знищували. Ну, російська армія прийшла, і джунгарів витіснили в Китай. І вони жили у нас у складі просто Російської імперії, жодних республік не було", - додав Жириновський.
Кордони між республіками колишнього СРСР він назвав "штучними".
"З приходом до влади Хрущова розпочалася націоналізація кадрів. Російських прибирали звідусіль. Раніше в Казахстані була більшість росіян. А тепер там меншість росіян. І казахи ніколи не мали державності, керувати ніколи не виходило у них", - вважає Жириновський.