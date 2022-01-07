Жириновський про Казахстан: Територія у них не своя, більшу частину Сталін передав як подарунок

Одіозний російський політик Володимир Жириновський заявив, що більшу частину своєї території Казахстан нібито "отримав у подарунок від Сталіна".

Про це він сказав в інтерв'ю російському пропагандистському YouTube-каналу "Соловйов LIVE", інформує Цензор.НЕТ.

"Територія не своя у них. Більшість території - передана Сталіним просто як подарунок. Вони після становлення радянської влади з узбеками билися за Ташкент - чиєю столицею буде Ташкент. Сталін каже: нехай, узбекам давай віддамо Ташкент. А казахам давай віддамо... І віддали пів Сибіру південного, пів Уралу. І вони завжди жили в страху, що колись доведеться повертати", - вважає Жириновський.

Скандальний російський політик заявив, що скоро буде вже сто років, як влада Казахстану "керує територією, яка ніколи їм, казахам, не належала".

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"Свого часу вони увійшли до складу Російської імперії на прохання на їхнє, бо їм постійно дошкуляли джунгари, сильніше плем'я, і ​​практично їх знищували. Ну, російська армія прийшла, і джунгарів витіснили в Китай. І вони жили у нас у складі просто Російської імперії, жодних республік не було", - додав Жириновський.

Кордони між республіками колишнього СРСР він назвав "штучними".

"З приходом до влади Хрущова розпочалася націоналізація кадрів. Російських прибирали звідусіль. Раніше в Казахстані була більшість росіян. А тепер там меншість росіян. І казахи ніколи не мали державності, керувати ніколи не виходило у них", - вважає Жириновський.

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