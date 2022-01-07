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США порушуватимуть тему України на всіх можливих майданчиках діалогу з РФ, - Блінкен

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США порушуватимуть тему України на всіх можливих майданчиках діалогу з РФ, - Блінкен
США мають намір говорити про дії Росії проти України на найближчих переговорах за участю Москви.

Про це заявив у п'ятницю глава Держдепу Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На всіх цих форумах ми говоритимемо про те, що агресія проти України призведе до серйозних наслідків", - заявив Блінкен на прес-конференції. Він зазначив, що обговорення будь-яких питань із Росією може бути успішним лише у разі деескалації біля України.

Держсекретар зазначив, що у США готові сприяти виконанню Мінських домовленостей, проте Росія має виявити готовність брати участь у цьому процесі.

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Представники Росії та США, як повідомлялося, проведуть переговори щодо безпекових гарантій в Женеві 10 січня. Також 12 січня у Брюсселі відбудеться Рада Росія – НАТО, а 13 січня відбудеться засідання Постійної ради ОБСЄ.

Автор: Ольга Лузан

Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZUtPxEVu7rcr9iz8bRzdk3jvZp1P4sMTZTFRNIDk0lnJsxos7bGTgTiIhCDI99vJ259mSyuCshTg39p-gHaRYZpeu2gs_SNrJ4YhiwVZK0yM7z1GUYzYhVwZnpxsPwib4s&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

    https://www.facebook.com/korchynskyi 3 ч. ·



    Казахи все ще борються.

    Мешканці українського сегменту фейсбуку все ще не роздуплилися за кого вони.

    Ураїнська влада, у війні з москвою, вимагає собі підтримки збоку заходу, але сама, навіть словесно, не підтримує казахських повстанців у їхньому протистоянні москві.

    Хай живе вільний Казахстан!

    Хай живе національно-визвольна боротьба казахського народу!
  • Don Bessam dc0e2bc1
    ну шо тут сказать...центрифуги должны работать круглодобово..
  • Ksenia VB
    Наша влада сама боїться протестів.
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