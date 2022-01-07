Тіло підлітка, який зник під час паводку, знайшли на Закарпатті

13-річний хлопець зник два дні тому. Його тіло знайшли за 10 км від місця зникнення.

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, інформує Цензор.НЕТ.

Підліток впав у річку 5 січня. "24-річний чоловік разом з дитиною повертався з лісу додому на підводі. Перетинаючи річку, стрімкий потік води почав розбивати підводу, в результаті чого місцеві жителі опинилися у водоймі. Після цього 24-річний чоловік доплив до берега, а хлопчик зник у воді", - розказали в поліції.

Підлітка розшукували місцеві мешканці, рятувальники та поліцейські. Сьгодні його тіло виявили за 10 км від місця зникнення.

"Наразі поліцейські встановлюють всі обставини загибелі підлітка", - додали в поліції.

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