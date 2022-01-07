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Влада Казахстану повідомляє про затримання більш ніж 4 тисяч людей

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Влада Казахстану повідомляє про затримання більш ніж 4 тисяч людей
Під час "зачистки" на акціях протесту в Казахстані затримали більш ніж 4000 людей.

Про це повідомили у міністерстві внутрішніх справ Казахстану, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на казахстанський портал "ORDA".

Найбільше затримань відбулося в Алматі.

Зараз всі будівлі державних органів влади знову перебувають під контролем силовиків.

Патрульна поліція забезпечує порядок, додали у міністерстві. Працює служба "102", за добу чергові отримують в середньому понад 1200 дзвінків.

У МВС зазначили, що затриманим загрожує довічне ув’язнення.

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Числа вбитих протестувальників у міністерстві не озвучили.

Раніше влада Казахстану повідомляла про 3000 затриманих під час протестів.

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Павло ШОвте
    когда немцы покупают нефть и газ у московии, они должны четко понимать, что своими деньгами они оплачивают оружие из которого будут убивать украинцев, беларусов и казахов
  • Павло ШОвте
    "Кто стреляет без предупреждения в демонстрантов, чтобы убивать, тот покинул круг цивилизованных государств", - написал в Twitter министр юстиции ФРГ Марко Бушман.
  • Павло ШОвте
    Кто же все таки иностранные террористы ?

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