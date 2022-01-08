Блінкен про "миротворців" ОДКБ: Якщо росіяни у вас вдома, дуже важко змусити їх піти

США мають питання щодо розміщення у Казахстані миротворців Організації Договору про колективну безпеку.

Про це заявив на брифінгу держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ.

Я думаю, що влада і уряд Казахстану, безумовно, здатні адекватно реагувати на протести і робити це таким чином, щоб поважати права протестувальників, підтримуючи при цьому закон і порядок. Тому неясно, чому вони відчувають необхідність будь-якої сторонньої допомоги. Ми намагаємося дізнатися про це більше", – сказав Блінкен.

Глава Держдепу прокоментував події в Казахстані та звернення влади за підтримкою до ОДКБ, внаслідок чого в країну увійшли російські війська.

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"Один урок із сучасної історії: якщо у твоєму домі опинилися росіяни, то іноді буває складно змусити їх піти", – сказав Блінкен.