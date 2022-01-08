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Білоруські військові "розпочали виконання завдань" у Казахстані

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Білоруські військові "розпочали виконання завдань" у Казахстані
Білорусь заявляє про прибуття свого "миротворчого контингенту" до Казахстану.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.

"Білоруський військовий контингент, що входить до складу миротворчих сил ОДКБ, у повному складі прибув до Казахстану та розпочав виконання поставлених завдань", - повідомили у міністерстві.

Нагадаємо, 6 січня Олександр Лукашенко, яких захопив владу в Білорусі, заявив, що його країна направить до Казахстану роту своїх "миротворців" в рамках Організації договору колективної безпеки (ОДКБ).

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"Я попросив Путіна, щоб він надав літаки для цього. Потрібно ж туди техніку перекинути", - сказав тоді Лукашенко.

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
    Никогда в самом диком кошмаре не представлял себе, шо скажу фразу белорусские оккупанты и каратели....Реальность часто оказывается страшнее кошмаров.
  • Eight Wonder 56eae116
    Как любят говорить руццкие СМИ, "каратели получили приказ убить мирных граждан"
  • Maxim Ak-Murza
    Не добили вонючий совок в 90-х, теперь пожинаем плоды этой ошибки.
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