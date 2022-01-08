Білоруські військові "розпочали виконання завдань" у Казахстані

Білорусь заявляє про прибуття свого "миротворчого контингенту" до Казахстану.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.

"Білоруський військовий контингент, що входить до складу миротворчих сил ОДКБ, у повному складі прибув до Казахстану та розпочав виконання поставлених завдань", - повідомили у міністерстві.

Нагадаємо, 6 січня Олександр Лукашенко, яких захопив владу в Білорусі, заявив, що його країна направить до Казахстану роту своїх "миротворців" в рамках Організації договору колективної безпеки (ОДКБ).

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"Я попросив Путіна, щоб він надав літаки для цього. Потрібно ж туди техніку перекинути", - сказав тоді Лукашенко.