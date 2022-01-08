За добу на Донбасі війська РФ тричі відкривали вогонь, втрат немає, - штаб ООС
Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.
Поблизу Катеринівки російські найманці обстрілювали позиції українських військ з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
У бік Кам'янки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Неподалік Новотошківського війська РФ відкривали вогонь з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій російських окупантів немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили найманців РФ припинити обстріли.
Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
Станом на 7 годину ранку, 8 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.