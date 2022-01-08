В Україні за добу від COVID-19 померли 76 осіб, зафіксовано 3 195 нових випадків зараження, 1 942 особи одужали

За добу 7 січня в Україні зафіксовано 3 195 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.

Серед тих, хто захворів, 151 дитина та 37 медпрацівників.

Минулої доби госпіталізовано - 1 752 особи. 76 громадян померли в результаті COVID-19.

Водночас одужало 1 942 особи.

За весь час пандемії в Україні:



- захворіло – 3 699 663 особи;

- одужало – 3 508 451 особа;

- летальних випадків – 97 164;

- проведено ПЛР-тестувань – 16 943 946.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 800 318 людей, з них отримали першу дозу – 14 800 316 людей, отримали дві дози – 13 950 698 людина, отримали додаткову дозу – 5 787 людей, бустерну дозу – 16 216 людей. Загалом проведено 28 773 017 щеплень.

Також читайте: Нова хвиля COVID-19 очікується наприкінці січня - на початку лютого, - Радуцький