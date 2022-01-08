В Україні за добу від COVID-19 померли 76 осіб, зафіксовано 3 195 нових випадків зараження, 1 942 особи одужали
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За добу 7 січня в Україні зафіксовано 3 195 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це у Facebook повідомляє пресслужба МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.
Серед тих, хто захворів, 151 дитина та 37 медпрацівників.
Минулої доби госпіталізовано - 1 752 особи. 76 громадян померли в результаті COVID-19.
Водночас одужало 1 942 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 699 663 особи;
- одужало – 3 508 451 особа;
- летальних випадків – 97 164;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 943 946.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 800 318 людей, з них отримали першу дозу – 14 800 316 людей, отримали дві дози – 13 950 698 людина, отримали додаткову дозу – 5 787 людей, бустерну дозу – 16 216 людей. Загалом проведено 28 773 017 щеплень.