Усі члени НАТО єдині у підтримці України, Росія повинна зменшити напруження, - МЗС Канади

Будь-яке військове вторгнення до України матиме серйозні наслідки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомила міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі.

"Канада та наші союзники по НАТО єдині у підтримці України та її народу. Росія повинна зменшити напруження та долучитися до сутнісного діалогу", - йдеться в повідомленні.

Міністерка додала, що будь-яке військове вторгнення до України матиме серйозні наслідки, зокрема, координовані санкції.

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