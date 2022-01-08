Усі члени НАТО єдині у підтримці України, Росія повинна зменшити напруження, - МЗС Канади
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Будь-яке військове вторгнення до України матиме серйозні наслідки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомила міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі.
"Канада та наші союзники по НАТО єдині у підтримці України та її народу. Росія повинна зменшити напруження та долучитися до сутнісного діалогу", - йдеться в повідомленні.
Міністерка додала, що будь-яке військове вторгнення до України матиме серйозні наслідки, зокрема, координовані санкції.