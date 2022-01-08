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Усі члени НАТО єдині у підтримці України, Росія повинна зменшити напруження, - МЗС Канади

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Усі члени НАТО єдині у підтримці України, Росія повинна зменшити напруження, - МЗС Канади
Будь-яке військове вторгнення до України матиме серйозні наслідки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомила міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі.

"Канада та наші союзники по НАТО єдині у підтримці України та її народу. Росія повинна зменшити напруження та долучитися до сутнісного діалогу", - йдеться в повідомленні.

Міністерка додала, що будь-яке військове вторгнення до України матиме серйозні наслідки, зокрема, координовані санкції.

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Усі члени НАТО єдині у підтримці України, Росія повинна зменшити напруження, - МЗС Канади 01

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Альфред Соломонович
    Долго придется ждать, пока ***** соизволит снизить напряжение.
    Нужны действия, которые принудят его это сделать!
  • Solomon c5c4359c
    Росія повинна зникнути. Де там ядерна війна, збрехали що вона може бути?
  • Ан Мур
    явно переважна, навіть кваліфікована більшість країн членів НАТО проти касапів. Хоча четверо-п'ятеро - так чи інакше будуть "за обеспокоенность". Яка консолідована позиція НАТО буде зафіксована на нараді в понеділок 10 січня? Оце питання...
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