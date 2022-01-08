Новини

США не планують скорочувати кількість військ у Східній Європі, - Держдеп

2 19210
США не планують скорочувати кількість військ у Східній Європі, - Держдеп
Штати планують зміцнити позиції партнерів НАТО на східному фланзі.

Про це у Twitter повідомив спікер Держдепу Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, інформація про те, що США нібито розробляють варіанти виведення своїх військ зі Східної Європи в рамках підготовки до переговорів з Росією наступного тижня, є неточною.

"Насправді, ми чітко заявили Росії, публічно і приватно, що, якщо РФ продовжить вторгнення до України, ми зміцнимо позиції партнерів НАТО на східному фланзі, перед якими у нас є священні зобов'язання як у союзників", - зазначив Прайс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Санкції проти "Північного потоку-2" підірвуть єдність США та Європи та не сприятимуть стримуванню РФ, - Держдеп

США не планують скорочувати кількість військ у Східній Європі, - Держдеп 01

Автор: Богдан Русінко

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Dmitry Sviridon
    Его наращивать надо во всех странах! Нужно окружить РФ войсками НАТО, и когда она будет дестабилизирована и ее охватит гражданская война, то нужно будет вводить миротворцев НАТО и забрать ядерное оружие по быстрому.
  • stanislav vaisman
    Поводили по губам ***** лысым и толстым.
  • Mishanya
    І правильно ібо:
    1) Штати нічого не винні ні Україні, ні Росії.
    2) Близько 40% українців дотепер ввагаються: нам в Європу чи Росію, а може в НАТО? А може не треба і якось пронесе? А "давайте перестанем стрелять"
    3) Це взагалі диво, що США і Європа ще біля нас, бо після такого дивного вибору президента вони спокійно могли плюнути: вам незалежність не треба, а нам що до того? Україна не пуп Землі, і українці повинні довести, що гідні підтримки, а поки що маємо змоскалене, неосвічене стадо, яке молиться на попів, телевізор і холодильник
    Накипіло...
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини