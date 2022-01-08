США не планують скорочувати кількість військ у Східній Європі, - Держдеп
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Штати планують зміцнити позиції партнерів НАТО на східному фланзі.
Про це у Twitter повідомив спікер Держдепу Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, інформація про те, що США нібито розробляють варіанти виведення своїх військ зі Східної Європи в рамках підготовки до переговорів з Росією наступного тижня, є неточною.
"Насправді, ми чітко заявили Росії, публічно і приватно, що, якщо РФ продовжить вторгнення до України, ми зміцнимо позиції партнерів НАТО на східному фланзі, перед якими у нас є священні зобов'язання як у союзників", - зазначив Прайс.