США не планують скорочувати кількість військ у Східній Європі, - Держдеп

Штати планують зміцнити позиції партнерів НАТО на східному фланзі.

Про це у Twitter повідомив спікер Держдепу Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, інформація про те, що США нібито розробляють варіанти виведення своїх військ зі Східної Європи в рамках підготовки до переговорів з Росією наступного тижня, є неточною.

"Насправді, ми чітко заявили Росії, публічно і приватно, що, якщо РФ продовжить вторгнення до України, ми зміцнимо позиції партнерів НАТО на східному фланзі, перед якими у нас є священні зобов'язання як у союзників", - зазначив Прайс.

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