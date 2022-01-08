Смертельна ДТП у Харкові: У крові загиблого виявили алкоголь, однак причиною смерті стали множинні травми

У Харкові експерти виявили в крові загиблого в ДТП із 16-річним водієм Infinitі алкоголь, однак у його діях не було порушень правил дорожнього руху, що могли стати причиною аварії.

Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"У крові загиблого виявлено 3,65 проміле. Це адміністративне правопорушення. Через смерть водій не може бути притягнутий до адміністративної відповідальності за кермування автомобілем у стані алкогольного сп‘яніння. В його діях не було порушень правил дорожнього руху, що були б у причинно-наслідковому зв‘язку з причиною ДТП, що підтверджується висновками автотехнічної експертизи", - зазначив він.

За його словами, згідно з висновками експертизи, причиною смерті загиблого стали саме множинні травми життєво важливих органів.

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Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.

ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця".

Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

28 жовтня суд заарештував 16-річного підлітка на два місяці без права застави.

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