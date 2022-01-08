Назарбаєв - у столиці Казахстану, з країни не виїжджав, - прессекретар

Перший президент Казахстану, лідер нації Нурсултан Назарбаєв перебуває в столиці Казахстану та підтримує зв'язок із президентом країни Касим-Жомартом Токаєвим.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив прессекретар Назарбаєва Айдос Укібай.

"Єлбаси (лідер нації. - Ред.) перебуває в столиці Казахстану місті Нур-Султані. Просимо не розповсюджувати свідомо неправдиву та спекулятивну інформацію. Єлбаси проводить низку консультативних зустрічей і перебуває на прямому зв'язку з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим", - сказав Укібай.

За його словами, у Назарбаєва відбулося кілька телефонних розмов із главами дружніх Казахстану держав.

"Єлбаси закликає всіх згуртуватися навколо президента Казахстану для подолання поточних викликів та забезпечення цілісності нашої країни", - сказав прессекретар Назарбаєва.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що нібито Назарбаєв із сім'єю залишив Казахстан.

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