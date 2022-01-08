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Назарбаєв - у столиці Казахстану, з країни не виїжджав, - прессекретар

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Назарбаєв - у столиці Казахстану, з країни не виїжджав, - прессекретар
Перший президент Казахстану, лідер нації Нурсултан Назарбаєв перебуває в столиці Казахстану та підтримує зв'язок із президентом країни Касим-Жомартом Токаєвим.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив прессекретар Назарбаєва Айдос Укібай.

"Єлбаси (лідер нації. - Ред.) перебуває в столиці Казахстану місті Нур-Султані. Просимо не розповсюджувати свідомо неправдиву та спекулятивну інформацію. Єлбаси проводить низку консультативних зустрічей і перебуває на прямому зв'язку з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим", - сказав Укібай.

За його словами, у Назарбаєва відбулося кілька телефонних розмов із главами дружніх Казахстану держав.

"Єлбаси закликає всіх згуртуватися навколо президента Казахстану для подолання поточних викликів та забезпечення цілісності нашої країни", - сказав прессекретар Назарбаєва.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що нібито Назарбаєв із сім'єю залишив Казахстан.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
  • Сергей Воробей 25ea4f2b
    Его Коломойский в Буковеле на санках катает😁
  • Valter Valter
    Революция бывает двух видов.
    1. Удачная. Ето когда революционеры вооружены и и истребляют всю диктаторскую нечисть а диктатора разрывают на части как Чаушеску, не оглядываясь на вопящую либерасню .
    2. Провальная. Ето когда мусорам дарят цветы, водят хороводы вокруг дворца диктатора, идут на переговоры и уговоры с диктатором и оставляют диктатора вживых.
    Украине с етим просто повезло, что Януковощ оказался ссыкуном и сам сбежал. Не сбежал бы было бы сейчас как на Беларашке или Казахстане. Не будьте идиотами и либералами в етом смысле. Не оставляйте вживых тиранов и их свиту. Они не оценят етого. И их месть будет очень жестокой.
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