Назарбаєв - у столиці Казахстану, з країни не виїжджав, - прессекретар
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив прессекретар Назарбаєва Айдос Укібай.
"Єлбаси (лідер нації. - Ред.) перебуває в столиці Казахстану місті Нур-Султані. Просимо не розповсюджувати свідомо неправдиву та спекулятивну інформацію. Єлбаси проводить низку консультативних зустрічей і перебуває на прямому зв'язку з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим", - сказав Укібай.
За його словами, у Назарбаєва відбулося кілька телефонних розмов із главами дружніх Казахстану держав.
"Єлбаси закликає всіх згуртуватися навколо президента Казахстану для подолання поточних викликів та забезпечення цілісності нашої країни", - сказав прессекретар Назарбаєва.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що нібито Назарбаєв із сім'єю залишив Казахстан.