Рух більшістю гуманітарних дорожніх коридорів на Донбасі заблоковано російськими найманцями, - Держприкордонслужба

Російсько-окупаційні війська продовжують блокувати рух у більшості гуманітарних дорожніх коридорах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Зазначається, що робота всіх КПВВ на лінії розмежування розпочинається щоденно з 08:00 та триває до 16:00. Однак, рух у більшості гуманітарних дорожніх коридорів заблоковано з боку тимчасово окупованої території України.

Щоденно відкритий з боку тимчасово окупованої території України лише КПВВ "Станиця Луганська". Пасажиропотік у порівнянні з останнім тижнем минулого року зменшився на 34%. Так, від 1 січня через цей дорожній коридор на тимчасово окуповану територію України пройшли 3 939 осіб, а на контрольовану територію - 4 037 осіб.

Навпроти КПВВ "Новотроїцьке" російські найманці розблоковували рух у понеділок та п’ятницю. Лінію розмежування в цьому контрольному пункті перетнули 221 особа та 39 транспортних засоби до тимчасово окупованої частини Донеччини.

Водночас 193 особи та 36 транспортних засобів проїхали на підконтрольну українській владі територію.

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