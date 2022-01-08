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Токаєв оголосив 10 січня днем жалоби за жертвами протестів у Казахстані

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Токаєв оголосив 10 січня днем жалоби за жертвами протестів у Казахстані
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив 10 січня днем загальнонаціональної жалоби у зв'язку з жертвами внаслідок протестів у Казахстані.

Про це у Facebook повідомив прессекретар Токаєва Берік Уалі, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з численними людськими жертвами внаслідок трагічних подій у низці регіонів країни президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв ухвалив рішення оголосити 10 січня 2022 року днем загальнонаціональної жалоби. Відповідний указ буде опубліковано", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що під час спецоперацій у Казахстані затримано понад 3 тис. осіб, 26 людей вбито.

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Токаєв оголосив 10 січня днем жалоби за жертвами протестів у Казахстані 01

Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Valter Valter
    Цинизм диктатора зашкаливает.
  • Simeon Kukushkin 189be33b
    Цинічний людожер... Спочатку віддав наказ стріляти на ураження, потім "день жалоби"
  • Назар Квазар
    А кто издал указ о расстреле всех подряд без предупреждения? Не этот ли лицемер, убийца и гос изменник???
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