11-річний хлопець загинув від вогнепального поранення в Алмати

Одна дитина загинула в результаты вогнепального поранення, ще одна постраждала в ході заворушень в Алмати.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це повідомила пресслужба уповноваженого з прав дитини у Казахстані.

"За інформацією уповноваженого з прав дитини Аружан Саїн, 5 січня в Алмати від вогнепального поранення загинула дитина. Батьки прогулювалися зі своїми дітьми, коли пролунав постріл, який став для 11-річного казахстанця фатальним", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що 7 січня до однієї з дитячих лікарень Алма-Ати з тяжкими вогнепальними пораненнями було доставлено 15-річного підлітка, лікарі борються за його життя. Повідомляється, що підліток їхав із батьком на машині, коли їхній автомобіль розстріляли нападники.

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