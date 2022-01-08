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Україна просить друзів у Сенаті США підтримати санкції проти "Північного потоку-2", - Зеленський

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Україна просить друзів у Сенаті США підтримати санкції проти "Північного потоку-2", - Зеленський
Президент Володимир Зеленський просить Сенат США підтримати закон Про захист енергетичної безпеки Європи S.3436 про введення санкцій проти "Північного потоку-2".

Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякую сенаторам США Чаку Шумеру і Теду Крузу за згоду поставити на голосування зупинення російського "Північного потоку-2". Україна просить всіх своїх друзів у Сенаті США підтримати закон Про захист енергетичної безпеки Європи S.3436", - йдеться в повідомленні.

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Україна просить друзів у Сенаті США підтримати санкції проти Північного потоку-2, - Зеленський 01

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
  • Vovcheg Zak
    Жалюгідний прийшов до тями
  • три - пятнадцать
    зелене чмо відбуковелилося - знову скиглити почяло...
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