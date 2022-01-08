Україна просить друзів у Сенаті США підтримати санкції проти "Північного потоку-2", - Зеленський

Президент Володимир Зеленський просить Сенат США підтримати закон Про захист енергетичної безпеки Європи S.3436 про введення санкцій проти "Північного потоку-2".

Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякую сенаторам США Чаку Шумеру і Теду Крузу за згоду поставити на голосування зупинення російського "Північного потоку-2". Україна просить всіх своїх друзів у Сенаті США підтримати закон Про захист енергетичної безпеки Європи S.3436", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Сенат США може проголосувати за нові санкції проти "Північного потоку-2", - Politico