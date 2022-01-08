Іран не пропонував Україні компенсації щодо катастрофи літака МАУ, - МЗС
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це заявила директорка департаменту міжнародного права МЗС України Оксана Золотарьова.
"Україні як державі виплати не пропонувалися. Дійсно пропонувалося компенсації, і це було в пресі, родинам. Яка їхня позиція, я не буду коментувати. Але для держави ключове - не гроші, а цінності та верховенство права...Це питання в справедливості та відповідності дій Ірану нормам міжнародного права. Він зобов’язаний діяти згідно з міжнародним правом не тільки перед Україною, а й перед усім світом", - зазначила вона.
За словами Золотарьової, Україна не відмовиться від претензій до Ірану.
"Бо це наше суверенне право і право на свій захист у міжнародних інстанціях", - додала вона.
Коментуючи відмову Ірану від участі в переговорах у Міжнародній групі з координації допомоги жертвам рейсу літака МАУ, але готовність до двосторонніх переговорів з країнами, очільниця департаменту МЗС назвала це "маніпуляціями Ірану з цивілізованим світом".