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Україна передасть на утилізацію майже 600 тисяч доз COVID-вакцин, - МОЗ

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Україна передасть на утилізацію майже 600 тисяч доз COVID-вакцин, - МОЗ
Україна загалом передасть на утилізацію майже 600 тисяч доз вакцин від коронавірусу. Ці дози з різних причин не придатні для використання.

Про це у відповідь на запит РБК-Україна повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що в 2021 році Україна безоплатно отримала понад 3,6 млн доз вакцин проти коронавірусу в якості гуманітарної допомоги з інших країн, а також понад 7,4 млн доз в рамках глобального механізму COVAX.

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"Станом на 05.01.2022 р. 561 729 доз вакцини AztraZeneca (з вичерпаним терміном придатності), отриманої на безоплатній основі в якості гуманітарної допомоги від інших держав, зібрані на регіональних складах і будуть передані спеціалізованій організації з її утилізації", - йдеться у відповіді на запит.

Крім того, в червні стало відомо про можливе порушення холодового ланцюга зберігання при транспортуванні понад 30 000 доз вакцини Pfizer, яка була закуплена за кошти державного бюджету. За результатами службового розслідування ця партія була визнана непридатною для використання.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Андерсен a4cbf7de
    Ну так а чего тянули.. делали бы желающим третью, четвертую, пятую дозу.. Авось бы желающих на эти 600 тысяч доз бы и набралось.
  • Підлога Маккартні
    Зачем задавать такие сложные вопросы?
  • Dust
    30 000 доз вакцины Pfizer умножаем на приблизительно 100 долл. равняется

    30 млн. долл. псу под хвост - ЖИРНО ЖИВЕМ, товарищ Вова !!!!
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