МЗС РФ - Блінкену на слова про "миротворців" ОДКБ: "Коли у твоєму будинку американці, складно залишитися живим та не бути зґвалтованим"

МЗС Росії в грубій формі відповіло держсекретарю США Ентоні Блінкену, який раніше заявив, що росіян "дуже важко змусити піти" з країн, у які вони прийшли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це російське МЗС повідомило у Telegram.

"Держсекретар США Ентоні Блінкен у типовій для себе хамській манері пожартував із приводу трагічних подій у Казахстані. ... Якщо Ентоні Блінкен так любить уроки історії, то нехай має на увазі наступне: Коли у твоєму будинку опинилися американці, буває складно залишитися живим, не бути пограбованим чи зґвалтованим", - йдеться в повідомленні.

"Тільки цьому навчає нас не минуле, а всі 300 років американської державності. Багато чого з цього приводу розкажуть індіанці північноамериканського континенту, корейці, в'єтнамці, іракці, панамці, югослави, лівійці, сирійці та інші нещасні, кому не пощастило побачити у себе "будинки" цих непроханих гостей", - додали в МЗС РФ.

Нагадаємо, раніше Блінкен коментуючи пристуність "миротворців" ОДКБ у Казахстані заявив: "Якщо у твоєму домі опинилися росіяни, то іноді буває складно змусити їх піти".

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