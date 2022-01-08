МЗС РФ - Блінкену на слова про "миротворців" ОДКБ: "Коли у твоєму будинку американці, складно залишитися живим та не бути зґвалтованим"
Як інформує Цензор.НЕТ, про це російське МЗС повідомило у Telegram.
"Держсекретар США Ентоні Блінкен у типовій для себе хамській манері пожартував із приводу трагічних подій у Казахстані. ... Якщо Ентоні Блінкен так любить уроки історії, то нехай має на увазі наступне: Коли у твоєму будинку опинилися американці, буває складно залишитися живим, не бути пограбованим чи зґвалтованим", - йдеться в повідомленні.
"Тільки цьому навчає нас не минуле, а всі 300 років американської державності. Багато чого з цього приводу розкажуть індіанці північноамериканського континенту, корейці, в'єтнамці, іракці, панамці, югослави, лівійці, сирійці та інші нещасні, кому не пощастило побачити у себе "будинки" цих непроханих гостей", - додали в МЗС РФ.
Нагадаємо, раніше Блінкен коментуючи пристуність "миротворців" ОДКБ у Казахстані заявив: "Якщо у твоєму домі опинилися росіяни, то іноді буває складно змусити їх піти".