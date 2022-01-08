Німеччина відчуває особливу відповідальність за роботу нормандського формату, - речниця уряду ФРН Гоффманн

Німеччина є не лише учасником нормандського формату, а також вважає себе особливо відповідальною за його роботу.

Про це заявила речниця федерального уряду Крістіане Гоффманн на брифінгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Німеччина відчуває особливу відданість нормандському формату та особливу відповідальність за його роботу", - сказала Гоффманн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наступного тижня радники лідерів країн-учасниць Нормандського формату приїдуть до Києва, - Єрмак

Вона зазначила, що федеральний уряд стурбований ситуацією на російсько-українському кордоні, і ця оцінка ситуації не змінилась останніми тижнями. Отже, важливими є контакти між учасниками нормандського формату. Гоффманн нагадала, що 4 січня відбулася відеоконференція між політичними радниками Німеччини та Франції з українським візаві Андрієм Єрмаком, 6 січня – фізична зустріч у Москві представників Берліна та Парижа Єнса Плетнера та Емманюеля Бонна з російським перемовником Дмитром Козаком. В обох випадках було обговорено ситуацію на сході України та стан виконання Мінських угод.

Наразі відбуваються контакти на рівні політичних радників, дипломатів, що стосується переговорів на рівні керівників МЗС або голів держав і урядів, то в Берліні поки не можуть назвати можливих дат.

Представниця федерального уряду на запитання про можливий візит канцлера ФРН Олафа Шольца до Росії зауважила, що програма глави уряду оголошується на наступний тиждень. Поки такого анонсу немає.