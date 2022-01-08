В'їзд вантажівок до Києва заборонять з 7-ї ранку 9 січня через снігопади, - КМДА

З 7-ї ранку 9 січня в’їзд вантажівок до Києву буде заборонено. У столиці очікують на снігопад.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що заборона в’їзду вантажівок необхідна щоб мінімізувати виникнення заторів та звільнити дороги для роботи снігоприбиральної техніки.

"Спецтехніка дорожників до початку опадів розпочне обробку доріг, мостів і тротуарів протиожеледними засобами. КК "Київавтодор" має 458 одиниць основної і 128 одиниць додаткової техніки для прибирання снігу й нанесення протиожеледних засобів", - йдеться в повідомленні.

Столична влада звертається до водіїв із проханням за можливості не користуватися особистими авто під час снігопаду та надавати перевагу громадському транспорту, а також не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Автомобілі, що заважатимуть роботі спецтехніки, можуть бути евакуйовані.

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