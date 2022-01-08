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Тіло іноземця з ножовими пораненнями виявили у Деснянському районі Києва, - поліція

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Тіло іноземця з ножовими пораненнями виявили у Деснянському районі Києва, - поліція
У Деснянському районі Києва перехожі виявили тіло іноземця з ножовими пораненнями.

Про це у Facebook повідомляє поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

До поліції Києва від перехожих надійшло повідомлення про те, що на вулиці Теодора Драйзера лежить чоловік із пораненнями. За вказаною адресою негайно виїхали екіпажі патрульних поліцейських, слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, кінологи та бригада швидкої медичної допомоги.

Прибувши на місце правоохоронці виявили тіло чоловіка із ножовими пораненнями грудей. Попередньо встановлено, що померлий - уродженець іншої держави, 1969 року народження. Для встановлення остаточної причини смерті тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу.

За даним фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

Правоохоронці проводять необхідні слідчі та оперативно-розшукові дії для встановлення усіх обставин даної події.

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Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Horvi Hor d3d97a8c
    Очень важно понимать - какая именно национальность.

    Бо если это кацап - то как бы он то и не человек. Тогда и дела нету...
  • Sav UA
    уродженець іншої держави
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    нова країна на мапі світу? Вейшнорія?
  • Da non
    Відкриють справу за ознаками жорстокої поведінки з тваринами.
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