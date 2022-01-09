Мігранти з петардами та камінням знову намагалися прорвати польсько-білоруський кордон
Як передає Цензор.НЕТ, про це Прикордонна служба Польщі повідомляє у твіттері.
"В суботу, 8 січня, польсько-білоруський кордон нелегально перетнули лише 10 осіб, проте ніч проти неділі була неспокійною. Сьогодні до 7-ї години ранку (за місцевим часом) затримано 33 іноземці на відрізках кордону, що охороняються прикордонними заставами в Черемсі і Шудзялово. Представниця Прикордонної служби потрапила до лікарні", - йдеться в повідомленні.
W sobotę 08.01 gr.🇵🇱🇧🇾próbowało nielegalnie przekroczyć tylko 10 os.,ale noc sobota/niedziela nie była już spokojna.— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) January 9, 2022
Dziś do godz.07.00 rano zatrzymano 33 cudzoziemców,którzy siłowo forsowali gr. na odcinkach #PSGCzeremcha i #Szudziałowo Funkcjonariuszka SG trafiła do szpitala. pic.twitter.com/EyHutlXn6f
Також зазначається, що під час спроб силового перетину польсько-білоруського кордону іноземці та білоруські спецслужби кидали у бік польських патрулів не лише каміння, але й шумові петарди.
"Представниця Прикордонної служби отримала травму голови, вона перебуває в лікарні", - підкреслюється в повідомленні.
Podczas dzisiejszych siłowych prób forsowania gr.🇵🇱🇧🇾 na odcinkach #placówkaSG w Czeremsze oraz w Szudziałowie, cudzoziemcy i służby🇧🇾rzucały w stronę patroli🇵🇱 nie tylko kamieniami,ale również petardami hukowymi.— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) January 9, 2022
Funkcjonariuszka SG doznała obrażeń głowy, przebywa w szpitalu. pic.twitter.com/W7LvYLzQAI