"Ялти-2 бути не може": Боррель про вимоги Кремля щодо "гарантій безпеки"

Обговорення вимог Кремля щодо "гарантій безпеки" під час засідання Ради НАТО-РФ не передбачає їхнього схвалення.

Таку позицію висловив віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель у своєму блозі, оприлюдненому 9 січня, повідомляє Цензор.НЕТ

За його словами, кілька пропозицій Росії несумісні з принципами європейської безпеки, зокрема з Гельсінським Заключним актом 1975 року.

"Діалог з Росією на засіданні Ради НАТО-Росія не передбачає схвалення пропозицій Росії, а скоріше пропонує платформу для дипломатичних дискусій, відповідно до наших інтересів безпеки та підтверджуючи фундаментальні принципи європейської безпеки та стабільності. Наприклад, можуть бути корисними пропозиції щодо створення механізмів антикризового управління", - зазначив Боррель.

Він також зазначив, що попри бажання Росії повернутися до розмежування сфер впливу як за часів холодної війни, цього вже бути не може.

"Здається, російське керівництво має намір повернути годинник назад, до старих часів логіки холодної війни. Такий тип розмежування сфер впливу не належить до 2022 року: Ялти-2 бути не може", - наголосив Боррель.

Також дипломат додав, що без європейців нічого не буде обговорюватися про безпеку в Європі, також, як без України немає бути дискусій щодо неї.