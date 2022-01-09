Війська РФ двічі обстріляли позиції ООС на Донбасі, український воїн зазнав бойового травмування

Від початку доби, 9 січня, з боку збройних формувань Російської Федерації на Донбасі зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби операції Об’єднаних сил у фейсбуці.

Так, у бік Попасної збройні формування Російської федерації відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, протитанкових ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів.

Поблизу Катеринівки окупанти обстрілювали позиції українських військових з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове травмування. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українські бійці відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українського воїна поранено внаслідок обстрілів військ РФ на Донбасі, за добу - 6 порушень "тиші", - штаб ООС