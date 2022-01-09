Блінкен: Не очікуємо проривів на переговорах з РФ щодо "гарантій безпеки"

В США не очікують проривів на перемовинах щодо "гарантій безпеки" для Росії, які почнуться ввечері 9 грудня в Женеві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ABC News, про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Я не думаю, що наступного тижня ми побачимо будь-які прориви", - сказав Блінкен.

За його словами, в ході зустрічі може бути досягнутий прогрес у розв'язанні питань, що викликають заклопотаності у обох сторін. Дипломат додав, що це сприятиме поліпшенню безпеки.

"Будь-який прогрес, якого ми хочемо домогтися, можливий тільки на обопільній основі", - додав держсекретар.

Нагадаємо, раніше заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що Москва не має оптимістичних очікувань від переговорів із США у Женеві.

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