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Блінкен: Не очікуємо проривів на переговорах з РФ щодо "гарантій безпеки"

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Блінкен: Не очікуємо проривів на переговорах з РФ щодо "гарантій безпеки"
В США не очікують проривів на перемовинах щодо "гарантій безпеки" для Росії, які почнуться ввечері 9 грудня в Женеві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ABC News, про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Я не думаю, що наступного тижня ми побачимо будь-які прориви", - сказав Блінкен.

За його словами, в ході зустрічі може бути досягнутий прогрес у розв'язанні питань, що викликають заклопотаності у обох сторін. Дипломат додав, що це сприятиме поліпшенню безпеки.

"Будь-який прогрес, якого ми хочемо домогтися, можливий тільки на обопільній основі", - додав держсекретар.

Нагадаємо, раніше заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що Москва не має оптимістичних очікувань від переговорів із США у Женеві.

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Автор: Вадим Куц

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    НАТО потрібно готуватись до війни, а не до гарантій безпеки. Їх не буде.
  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Насам перед треба готоватись до війни Україні на НАТО Хутін не попре зассить а ось на Україну попре! Ще ця потвора сподівається що якась частина мудрого наріда буде зустрічати його квітами!
  • alexandr shamov
    НАрабсея развалится без войны.
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