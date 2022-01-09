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МОЗ Казахстану назвало дані про 164 загиблих на протестах "технічною помилкою". Число загиблих лишається невідомим

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МОЗ Казахстану назвало дані про 164 загиблих на протестах "технічною помилкою". Число загиблих лишається невідомим
Міністерство охорони здоров'я Казахстану спростувало інформацію про 164 загиблих під час протестів, назвавши її "технічною помилкою".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радио Азаттьік

Зокрема, раніше у неділю, 9 січня, дані про 164 загиблих були опубліковані у Телеграм-каналі міністерства. Пізніше влада Казахстану назвала цю публікацію "технічною помилкою".

Таким чином, офіційна кількість жертв, зокрема серед цивільних, залишається невідомою. Влада Казахстану не надає цих даних.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За час протестів загинуло 164 особи, - МОЗ Казахстану

Ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ.

Потім вони переросли у масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Вранці 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні запроваджено режим надзвичайного стану.

У середу 5 січня  президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ по допомогу у подоланні терористичної загрози в країні.

Також читайте: Протестувальників в Алмати розстрілювали люди, які говорили російською, - правозахисник Абдуманапов

У четвер 6 січня у пресслужбі ОДКБ повідомили, що Рада ОДКБ ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.

Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Когда то чеченцев сделали террористами и мир промолчал , когла истребляли чеченский народ
    теперь казахов террористами делают . И мир не интересует нарушение прав человека в Казахстане . Позорище !!!
  • Andy Jumeirach
    восемь лет беззубой демократической озабоченности -
    вот новый путь бздливого зажравшегося капитала
    к третьей мировой
  • Женя-Женя
    Когда они пришли за коммунистами, я промолчал, ведь я не коммунист.
    Когда они пришли за демократами, я знал - я не такой, а значит чист.
    Спокойно наблюдал я, как евреев уводили в ночь.
    Когда пришли за мной - тех не было уже, кто мог бы мне помочь.
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