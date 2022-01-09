МОЗ Казахстану назвало дані про 164 загиблих на протестах "технічною помилкою". Число загиблих лишається невідомим

Міністерство охорони здоров'я Казахстану спростувало інформацію про 164 загиблих під час протестів, назвавши її "технічною помилкою".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радио Азаттьік

Зокрема, раніше у неділю, 9 січня, дані про 164 загиблих були опубліковані у Телеграм-каналі міністерства. Пізніше влада Казахстану назвала цю публікацію "технічною помилкою".

Таким чином, офіційна кількість жертв, зокрема серед цивільних, залишається невідомою. Влада Казахстану не надає цих даних.

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Ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ.

Потім вони переросли у масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Вранці 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні запроваджено режим надзвичайного стану.

У середу 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ по допомогу у подоланні терористичної загрози в країні.

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У четвер 6 січня у пресслужбі ОДКБ повідомили, що Рада ОДКБ ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.