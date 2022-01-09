Казахського посла викликали до МЗС Киргизстану через затримання музиканта Рузахунова

Заступник міністра закордонних справ Киргизстану Азізбек Мадмаров 9 січня вручив послу Казахстану в республіці Рапілю Жошибаєву ноту щодо затримання в Алмати відомого киргизстанського джазового музиканта Вікрама Рузахунова.

Як передає Цензор.НЕТ при цьому Мадмаров закликав надати консулу Киргизстану доступ до Рузахунова та звільнити останнього "найближчим часом", повідомляє DW.

Зі свого боку, Жошибаєв запевнив, що "у складній ситуації компетентними органами Казахстану буде проведено ретельне розслідування із з'ясуванням усіх обставин і причин того, що сталося".

Крім того, перший заступник глави МЗС Киргизстану Нуран Ніязалієв після затримання Вікрама Рузахунова провів телефонні розмови з Рапілем Жошибаєвим і заступником міністра закордонних справ Казахстану Маратом Сиздиковим, "під час яких висловив надзвичайне занепокоєння киргизької сторони через ситуацію, пов'язану з цим громадянином".

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Тим часом у департаменті консульської служби МЗС Киргизстану запевнили родичів музиканта, що міністерство "вживе всіх заходів" для його звільнення.

Раніше, 9 січня, ЗМІ Казахстану опублікували відео допиту одного із затриманих, який зізнавався, що брав участь у протестах за гроші. Родичі впізналися в чоловікові, який мав на обличчі сліди побоїв, киргизстанського музиканта Вікрама Рузахунова.

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