Літак із 33 українцями вилетів з Казахстану і незабаром приземлиться в Києві, - Кулеба
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Літак із 33 українцями вилетів із Нур-Султана (Казахстан) увечері в неділю, незабаром приземлиться у Києві.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Рейсовий літак із Нур-Султана з 33 українцями незабаром сяде у Києві", - написав Кулеба.
За його словами, наступні рейси з Нур-Султана заплановані на 13 та 16 січня.
"Працюємо над організацією повернення інших українців, що звернулися за допомогою, особливо в Алмати. Україна не кидає своїх, це непорушний принцип", - зазначив міністр.