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Літак із 33 українцями вилетів з Казахстану і незабаром приземлиться в Києві, - Кулеба

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Літак із 33 українцями вилетів з Казахстану і незабаром приземлиться в Києві, - Кулеба
Літак із 33 українцями вилетів із Нур-Султана (Казахстан) увечері в неділю, незабаром приземлиться у Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Рейсовий літак із Нур-Султана з 33 українцями незабаром сяде у Києві", - написав Кулеба.

За його словами, наступні рейси з Нур-Султана заплановані на 13 та 16 січня.

"Працюємо над організацією повернення інших українців, що звернулися за допомогою, особливо в Алмати. Україна не кидає своїх, це непорушний принцип", - зазначив міністр.

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Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • макаренко юра
    Потім виявиться,що пів того борта,-казахи,кавказці,узбеки,індуси,й будь хто нежадібний,з товстим гаманцем.
  • Власов Сергей b3083465
    Borislav Bereza


    @UkrBereza

    ·
    https://twitter.com/UkrBereza/status/1480159369752944640 5 ч



    Обратите внимание, что со вчерашнего дня в сети нет новых фото и видео с Зеленским и Ермаком. Злые языки из ОП говорят, что Вова и Андрюша уже не в стране. Владимир Александрович, не забывайте мазаться кремом от загара. Ну, или поручите Андрею Борисовичу вас намазать. Он сможет?
  • Tommy Lee
    А точно перевірили, що всі песики на борту? Чи знову блаЗЄнські виродки посилатимуть джет по песика, що вийшов підняти ногу на колесо літака
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