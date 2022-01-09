На дороги країни вивели 1 340 одиниць техніки та 1 700 робітників для прибирання снігу, - "Укравтодор". ВIДЕО
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На дорогах державного значення прибирають сніг 1 700 робітників та 1 340 одиниць дорожньої спецтехніки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укравтодор у фейсбуці.
"9 січня у більшість областей повернулася зима. У Київській, Житомирській, Закарпатській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, Дніпропетровській, Одеській, Чернігівській, Волинській, Івано-Франківській, Черкаській, Харківській та Миколаївській областях – сніг, місцями з дощем, на дорогах ожеледиця", - зазначається у повідомленні.
В областях триває очищення доріг від снігу, дорожники обробляють протиожеледними матеріалами проїзну частину доріг.
"Проїзд забезпечено", - запевнили в Укравтодорі.