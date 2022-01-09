Цього року планую зареєструвати власну партію, - Притула
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Притула заявив в інтерв’ю Радіо Свобода
"Сама партія зараз дещо у віртуальному стані. Ми будемо виходити у 2022 році в режим суб’єктності, реєстрації партії, звичайно".
При цьому, за словами Притули, назва цієї політсили не буде іменною, на кшталт "Розумна політика" або, наприклад, "При Притулі".
"Я є великим противником поєднання свого прізвища з назвою партії. І мені ніколи не подобалися іменні блоки. Виключно з огляду на можливість якихось маніпуляцій потім на виборах у бюлетенях і так далі, можливо, прізвище десь збоку стоятиме, щоб краще ідентифікувати партію. Але в самій назві ні слова "Притула", ні "біля Притули" там не буде", – пообіцяв він.
Притула також розповів, що наразі відбувається розбудова його партійної структури.